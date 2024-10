JCB Aero mise aussi sur la MRO sur l'aéroport d'Auch

JCB Aero, filiale du groupe AMAC Aerospace, vient de s'équiper d'une nouvelle installation pour ses activités de Maintenance, Réparation et Révision (MRO) sur l'aéroport d'Auch (Gers). Son hangar de 5 000 mètres carrés, entièrement rénové et adapté, peut accueillir jusqu'à 3 monocouloirs simultanément.



Il vient d'ailleurs d'abriter un premier appareil au début du mois d'octobre pour une inspection (un Airbus ACJ319 en photo).



« Le lancement des activités de Maintenance, Réparation et Révision (MRO) est une étape majeure dans le développement de JCB Aero. JCB Aero faisant partie du Groupe AMAC, offre à ses clients des capacités supplémentaires pour la maintenance de leurs appareils » a déclaré Frédéric Dezauzier, le directeur des opérations de JCB Aero.



La société gersoise spécialisée dans l'aménagement des cabines ajoute que cette nouvelle activité lui permettra d'étendre davantage ses services et ses capacités pour ses clients existants et futurs. Elle précise aussi que la préparation du hangar a démarré en mai dernier et qu'elle s'est associée avec la filiale suisse d'AMAC Aerospace Suisse pour être prête en septembre.



JCB Aero disposait déjà de ce même hangar pour des activités de modification et d'aménagement intérieurs. Des projets concernant son activité de maintenance avaient été évoqués dès sa reprise par AMAC Aerospace en mai 2016, l'activité du groupe turc s'appuyant à la fois sur la MRO et sur l'aménagement intérieur d'avions d'affaires et VVIP.