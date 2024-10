Corsair met son 8e Airbus A330neo en service

La flotte de Corsair continue de se moderniser. La compagnie française a annoncé qu'elle avait reçu son huitième exemplaire d'Airbus A330-900 (immatriculé F-HLUX) et qu'il avait été mis en service le 9 octobre sur la liaison entre Paris (Orly) et La Réunion.



Cet événement a été l'occasion pour Corsair de rappeler que le renouvellement de sa flotte reste un projet phare, jamais remis en question et surtout mené tambour. Annoncé en mai 2022 lors de la livraison du cinquième et dernier A330neo de la première phase de renouvellement, Pascal de Izaguirre avait annoncé cette seconde phase, qui consistait en l'acquisition de quatre appareils supplémentaires en leasing.



Contractés auprès d'AerCap, le premier d'entre eux a intégré la flotte en mars dernier. Le neuvième et dernier appareil étant attendu avant la fin de l'année, la dernière phase du renouvellement de la flotte aura donc pris seulement neuf mois - le renouvellement complet ayant quant à lui été lancé en 2020. Ces derniers A330-900 remplaceront les deux A330-300 qui restent en service - ils avaient été acquis neufs en 2012 et 2013.



L'intégration de l'A330neo F-HLUX intervient après l'accomplissement d'un chantier de mise aux standards réalisé en interne par les équipes de maintenance de Corsair, ayant notamment consisté en des ajustements techniques. L'appareil est également doté d'une cabine similaire à celle du reste de la flotte. Elle abrite vingt fauteuils de classe affaires (Opal de Safran Seats), vingt et un de Premium Economy (Z535 de Safran Seats) et 302 de classe économique (Z400 de Safran Seats).