La production du nouveau Canadair 515 va pouvoir commencer

La Commission européenne, le gouvernement du Canada et l'avionneur canadien De Havilland Aircraft of Canada Limited (DHC) ont conclu un accord pour la production de 22 bombardiers d'eau DHC-515 après plus de deux ans de négociations contractuelles.



Ces appareils viendront notamment constituer la flotte permanente d'avions amphibies de lutte contre les incendies financés par la Commission européenne, une flotte baptisée rescEU qui sera hébergée par la Croatie, la France, la Grèce, l'Italie, le Portugal et l'Espagne.



Pour rappel, 12 avions seront directement achetés par l'Europe, les 10 autres étant acquis par les États membres afin de renforcer leurs flottes nationales. La France a par exemple signé un premier contrat le 12 août dernier, via la direction générale de l'Armement (DGA), pour acquérir deux premiers exemplaires qui viendront remplacer les plus anciens « Canadair » de la Sécurité civile.



DHC vient d'ailleurs de rebaptiser son DHC-515 en...