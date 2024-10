L'IATA, Airbus, Embraer et Rolls-Royce signent un pacte sur les données AOD

L'Association du transport aérien international (IATA), Airbus, Embraer et Rolls-Royce ont récemment défini un pacte basé sur cinq principes pour l'accès et l'utilisation des données opérationnelles des appareils (AOD), aussi bien en vol qu'au sol.



Ces principes tiennent sur le consentement écrit de la compagnie aérienne, sur la transparence (visibilité sur les données générées et sur leur utilisation), sur le partage (contrôle au niveau de toutes les parties), sur l'accessibilité des données et leur utilisation par les opérateurs et sur une utilisation responsable.



Grâce à cet accord intitulé Aircraft Operational Data Statement, les compagnies aériennes, les OEM et les autres parties intéressées seront ainsi en mesure d'utiliser plus efficacement les données opérationnelles pour améliorer la sécurité, la maintenance et l'efficacité des opérations, alors que le nombre d'informations collectées sur les flottes est appelé à considérablement augmenter dans les prochaines années.



« Ces principes apportent de la transparence dans la manière dont les AOD sont utilisées. Le fait d'établir que les compagnies aériennes contrôlent les données générées par les avions qu'elles exploitent constitue une bonne pratique importante dans un domaine où une compréhension commune était nécessaire » a déclaré Willie Walsh, le directeur général de l'IATA.



Pour rappel, l'IATA représente quelque 330 compagnies aériennes qui assurent plus de 80% du trafic aérien mondial.



D'autres avionneurs, motoristes et équipementiers sont déjà attendu très prochainement au sein de cette initiative.