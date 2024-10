La résilience de l'industrie aéronautique bien mise à mal

Crises après crises, le secteur de l'industrie aéronautique est bien mis à mal depuis quelques mois, alors que tout semblait pourtant lui sourire avec la forte reprise du transport aérien et l'augmentation des budgets de défense consécutifs aux dernières tensions géopolitiques.



L'Hexagone est hélas particulièrement impacté, alors que les livraisons d'avions commerciaux d'Airbus stagnent en comparaison à l'année dernière et alors que la grande majorité des revenus sont évidemment perçues lors de la cession des appareils à leurs clients. Les équipementiers, les sous-traitants, le tissu de petits fournisseurs, sont en cascade encore plus frappés, alors qu'en même temps ils s'étaient préparés à la forte augmentation des cadences nécessaires au renouvellement des flottes et à leur croissance.



Ils s'étaient même aussi beaucoup diversifiés pour limiter les risques, en montant davantage à bord des programmes de Boeing, ou de bien d'autres OEM. Mais voilà, les cadences ont aussi été...