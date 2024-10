Des accords renforcés entre la France et le Vietnam sur le plan aéronautique

La visite d'État du président vietnamien Tô Lâm à Paris, et la volonté de renforcer les relations franco-vietnamiennes, s'est accompagnée de deux nouveaux accords pour le groupe Safran. Une cérémonie de signatures était ainsi organisée à l'Élysée le 7 octobre, en présence du président Emmanuel Macron.



Le premier accord est lié à la compagnie aérienne VietJet Air qui prendra des moteurs de rechange supplémentaires auprès de CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par Safran Aircraft Engines et GE Aerospace.



Ce contrat s'inscrit dans l'engagement de VietJet à commander plus de 400 moteurs LEAP-1B pour équiper sa future flotte de Boeing 737 MAX, des appareils livrables à partir de l'année prochaine. Les compagnies aériennes low-cost du groupe vietnamien sont déjà cliente de CFM International, avec 56 Airbus A321 et 17 A320 équipés de moteurs CFM56-5B. L'accord a été signé par Olivier Andriès, le directeur général de Safran, et par Nguyên Thi Phuong Thao, la présidente de Vietjet.



Le second accord concerne quant à lui la compagnie porte-drapeau Vietnam Airlines. Il s'agit d'un protocole d'accord avec Safran Seats pour prolonger de 6 ans un accord de soutien de type Total Care Support Agreement (TCSA).



Les deux pays se sont par ailleurs engagé à développer davantage leurs relations dans le domaine de la défense et en matière militaro-industrielle.



Tô Lâm avait rencontré plusieurs patrons et cadres dirigeants d'entreprises aéronautiques deux jours plus tôt, et notammment ceux du groupe Safran, mais aussi Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif d'Airbus en charge des ventes d'avions commerciaux.