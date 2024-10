La flotte d'Airbus A380 de Lufthansa bientôt au complet

C'est une petite consolation face au retard des livraisons de gros-porteurs pour la compagnie allemande. Lufthansa alignera bientôt 8 Airbus A380, conformément à son plan de flotte de l'année dernière.



Son plus ancien exemplaire, MSN 38 (D-AIMA, baptisé Frankfurt am Main) a en effet quitté les installations de Tarmac Aerosave à Teruel (Espagne) mi-septembre pour rejoindre le centre de maintenance de Lufthansa Technik Philippines, à Clark, près de Manille, pour une grande visite, en vue de sa remise en service commercial.



L'appareil était stocké à Teruel depuis 2020, conséquence directe de la pandémie et de l'arrêt des vols long-courriers.



La compagnie allemande avait décidé de graduellement remettre en service ses 8 A380, avec un premier exemplaire réactivé le 1er juin 2023 sur la ligne Munich-Boston. Lufthansa alignait 14 A380 dans sa flotte avant la pandémie, mais 6 ont été revendus à Airbus. Ils desservent actuellement New York (JFK), Boston, Los Angeles, Bangkok, Washington et New Delhi depuis le hub bavarois de la compagnie.



Lufthansa pallie aujourd'hui aux importants retards de livraison de gros-porteurs de la part de Boeing, notamment en ce qui concerne ses premiers 777-9, avec plus d'une vingtaine d'appareils de sa flotte contrainte de continuer à voler faute de pouvoir être remplacée.



Pour rappel, Lufthansa a opté pour la solution FHS (Flight Hour Services) d'Airbus pour soutenir sa flotte d'A380. Ses Super-Jumbo doivent, en principe, continuer à voler jusqu'en 2027.