Aura Aero gagne le soutien d'EDF

C'est un soutien de poids qu'a trouvé Aura Aero. Le groupe EDF a annoncé le 7 octobre qu'il allait entrer au capital de l'avionneur toulousain, au travers de sa filiale Safidi (dédiée au financement de projets de développement et de décarbonation territoriaux). Il va ainsi apporter son savoir-faire sur les sujets liés à l'électrification de l'aviation et au développement des infrastructures associées.



Aura Aero souligne que l'arrivée d'EDF dans son capital est le gage que sa feuille de route est pertinente et lui permet de conserver sa souveraineté européenne. Elle conforte également le choix de poursuivre le développement industriel en France.



L'avionneur rappelle qu'il vient également de clôturer une nouvelle levée de fonds et qu'il bénéficie du soutien de plusieurs institutions, notamment de l'Union européenne (programme EIC Accelerator) et du programme France 2030 (projet Première usine). Le programme d'électrification des avions biplace de formation à capacité voltige, Integral E, et celui d'avion hybride-électrique de 19 places, ERA, peuvent donc progresser avec plus d'aisance.



Aura Aero rappelle que les versions thermiques d'Integral (R et S) arrivent au bout de leur campagne d'essais en vol, tandis qu'Integral E poursuit ses essais. En parallèle, le développement d'ERA continue d'avancer. Le vol inaugural du premier avion d'essai étant toujours prévu pour fin 2026, les premières pièces sont en cours de production. Aura Aero souligne également que le programme a enregistré des lettres d'intention de la part de douze compagnies aériennes pour 570 exemplaires de son avion régional.