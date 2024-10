L'avenir incertain d'Air Moana

Depuis quelques semaines, Air Moana suscite beaucoup de questions. La compagnie polynésienne est « dans une situation financière extrêmement compliquée », selon les mots de son président Olivier Jean Bréaud, et avait prévenu qu'elle serait obligée de suspendre ses opérations le 30 septembre si elle n'obtenait pas un financement majeur du gouvernement polynésien. Sans que rien ne soit annoncé, elle poursuit depuis ses opérations normalement depuis mais la menace d'arrêt n'est pas levée.



En effet, le président polynésien avait indiqué qu'un nouveau soutien public ne serait pas une solution et ne ferait que repousser l'épuisement de la trésorerie, tout en manquant d'équité envers la concurrence. Air Moana estime quant à elle que ce soutien est indispensable pour inciter ses investisseurs à débloquer de nouveaux fonds, obtenir des financements des établissements bancaires locaux et lever les obstacles à l'obtention d'un agrément fiscal. Elle souhaite en parallèle qu'il soit plus direct,...