Spirit Airlines met le cap vers le Chapitre 11

Selon les informations du Wall Street Journal, Spirit Airlines envisagerait de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Mise à mal par la crise liée à la pandémie de covid-19 puis par l'échec du rapprochement avec JetBlue, la low-cost américaine se rapprocherait de la faillite et se trouve en discussion avec ses détenteurs d'obligations et ses créanciers.



Les discussions étant en cours, la compagnie n'a pas souhaité s'exprimer sur leur issue potentielle. Mais la situation est difficile. Alors qu'elle était la plus rentable des compagnies américaines il y a dix ans, Spirit Airlines a subi coup sur coup l'augmentation de la concurrence sur son segment de marché (l'ultra low-cost) à partir du milieu des années 2010, puis la crise sanitaire et ses conséquences sur la transformation du marché - les voyageurs d'affaires ayant déserté les vols, les compagnies se sont davantage tournées vers les voyageurs loisirs, clientèle de prédilection de Spirit. En difficulté, la low-cost a attisé la convoitise de Frontier Airlines, qui souhaitait fusionner ses opérations avec les siennes, avant de se faire coiffer au poteau par JetBlue, qui a présenté une offre plus intéressante mais non sollicitée.



La situation s'est encore dégradée lorsque la justice américaine s'est prononcée contre la fusion JetBlue - Spirit pour des raisons de maintien de la concurrence. Dans le même temps, la compagnie doit faire face à des retards de livraisons d'Airbus, liés à des difficultés dans la chaîne d'approvisionnement, et des immobilisations non programmées et prolongées en raison des problèmes sur les moteurs GTF de Pratt & Whitney qui équipent ses appareils de la famille A320neo. Ainsi, cet été, sa dette dépassait le milliard de dollars.



Un plan de redressement est déjà en cours, mis en place après l'échec de la fusion avec JetBlue, qui a commencé à porter ses fruits, avait déclaré Ted Christie, le PDG de la compagnie, il y a quelques mois. Ceci pourrait tempérer l'urgence du passage sous Chapitre 11. Mais elle a également émis une alerte boursière, envisageant un troisième trimestre plus déficitaire que prévu en raison de la pression concurrentielle et de la surcapacité sur le marché américain, et a fortement réduit ses capacités pour l'automne.



Elle avait également annoncé le report de cinq ans de toutes ses livraisons d'appareils programmées entre le deuxième trimestre de 2025 et la fin 2026 et le licenciement de 260 pilotes.