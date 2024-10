Saab veut placer son GlobalEye en Corée

Saab et Korea Aerospace Industries (KAI) ont signé un protocole d'accord (MoU) visant à établir une coopération industrielle et un transfert de technologie dans le cadre de la compétition AEW&C II (Airborne Early Warning & Control II). L'accord, qui a été signé à l'occasion du salon KADEX (Korea Army International Defense Industry Exhibition) qui se tient jusqu'au 6 octobre à Gyeryong, en Corée du Sud, reste cependant conditionné à la sélection de l'industriel suédois comme futur fournisseur des avions de guet aérien avancé et de commandement de la Force aérienne de la République de Corée (RoKAF).



L'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA) de la République de Corée avait lancé la compétition AEW&C II l'année dernière dans le but de renforcer la surveillance de l'espace aérien le long de la frontière avec la Corée du Nord. Ce programme, évalué à plus de 2 milliards de dollars, comprendrait l'acquisition de trois ou quatre avions AEW&C. La RoKAF dispose cependant déjà d'une flotte de quatre Boeing E-7A Wedgetail « Peace Eye », des appareils acquis en 2011 et 2012, et qui rendent cette compétition bien difficile pour de nouveaux entrants.



Le GlobalEye est équipé du radar AESA Erieye Extended Range, avec un pouvoir de détection supérieur à 550 kilomètres, ainsi que d'une suite de capteurs avancés et d'un système de commande et de contrôle intégré. Il a déjà été commandé par les Émirats arabes unis (5 exemplaires, 4 livrés) et par la Suède (3 exemplaires livrables à partir de 2027).



Saab propose ainsi de se rapprocher de KAI pour la transformation des jets d'affaires Global 6500 en GlobalEye. Les travaux attribués à la Corée du Sud comprendraient ainsi les modifications des cellules, l'installation des équipements ainsi que les essais et l'intégration. Saab fournira également l'assistance technique et la formation, KAI devenant ainsi « autonome dans la réalisation des futures modifications, de la maintenance et de la réparation du GlobalEye ».



Par ailleurs, l'industriel suédois s'engagera alors aussi à transférer des technologies « pour développer les connaissances et les capacités non seulement pour la modification de GlobalEye, mais également pour le suivi potentiel des besoins d'AEW&C en Corée et des futurs programmes nationaux ».



KAI a sa part déjà contribuée au E-7A du programme AEW&C I et participe actuellement au programme de modernisation de la flotte ISR « Baekdu » de la RoKAF, basée sur le Falcon 2000LXS de Dassault Aviation.