KLM lance à son tour un plan d'économies

L'euphorie de la reprise post-covid est loin. Après Lufthansa, c'est au tour de KLM de se lancer dans un plan d'économies pour renforcer une situation opérationnelle et financière mise à mal par le contexte industriel, les pénuries de main-d'oeuvre dans plusieurs métiers et la hausse généralisée des coûts. Plusieurs grandes mesures ont été énumérées, qui devraient rapidement améliorer son résultat d'exploitation de 450 millions et lui permettre d'atteindre l'objectif du groupe Air France-KLM visant une marge supérieure à 8% d'ici 2026-2028.



La compagnie néerlandaise vise tout d'abord une amélioration de 5 % de la productivité de ses équipes d'ici 2025. Elle compte y parvenir en augmentant l'automatisation de certaines tâches et en réduisant l'absentéisme.



Sans donner de détails, elle espère réussir à surmonter la pénurie de pilotes et réduire son impact sur ses opérations, de manière à être capable de réaliser tout son programme de vols. Elle va également rééquilibrer les opérations entre les vols intercontinentaux et les vols européens.



Le déficit de collaborateurs dans les métiers de la maintenance, assorti de problèmes d'approvisionnement en pièces détachées, a également un impact sur la capacité à assurer le programme de vols, les appareils restant immobilisés plus longuement. KLM va donc travailler avec sa filiale KLM E&M à réduire les annulations. Si les actions de correction qu'elle envisage s'avèrent insuffisamment efficaces, elle n'exclut pas de recourir à de l'externalisation partielle.



Dans le domaine financier, plusieurs décisions ont été prises, notamment la révision voire le report d'investissements non liés à la sécurité. Cela va concerner par exemple les nouveaux bâtiments du siège et de KLM E&M. Les investissements dans le renouvellement de la flotte seront, eux, maintenus autant que possible, tout comme ceux dédiés à l'amélioration des produits à bord. Dans ce domaine, KLM annonce tester une offre de restauration élargie et une optimisation de l'aménagement cabine, qui pourraient augmenter les recettes de 100 millions d'euros par an.



KLM va également revoir son organisation administrative pour augmenter les synergies, éliminer les doublons et réduire les frais généraux. Enfin, la compagnie néerlandaise pourrait céder des activités qui ne sont pas son coeur de métier.



« Comme beaucoup d'autres compagnies aériennes, KLM souffre de coûts élevés et d'une pénurie de personnel et d'équipements. Nos avions sont pleins, mais notre capacité n'a pas encore retrouvé son niveau pré-covid. Nous voulons rester à la pointe de la satisfaction des clients et des employés, ainsi que de la transition écologique. Pour continuer à le faire efficacement, nous devons faire des choix clairs et décisifs maintenant. C'est douloureux pour chaque collaborateur de KLM, mais c'est nécessaire, et il faut le faire maintenant », affirme Marjan Rintel, présidente-directrice générale de KLM.