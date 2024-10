L'ombre d'une augmentation des taxes sur l'aviation en France affole le secteur du transport

Le nouveau Premier ministre Michel Barnier était attendu au tournant lors de son discours de politique générale, prononcé le 1er octobre devant l'Assemblée nationale. Et pas uniquement par les politiciens français. Les différentes organisations du transport aérien, qu'elles soient françaises, européennes ou internationales, ont déjà mis en garde le gouvernement français de l'impact qu'aurait toute augmentation de la taxation sur le secteur, réagissant à la révélation par le journal Les Echos d'un projet d'augmentation de la taxe de solidarité sur les billets d'avions (souvent désignée taxe Chirac).



Selon les informations du quotidien économique, cette taxe pourrait tripler dans le cadre du prochain budget, pour dépasser le milliard d'euros (contre 460 millions d'euros aujourd'hui). Modulée en fonction de la distance et de la classe de voyage, elle mettrait encore davantage à contribution les passagers voyageant en classe affaires et sur le long-courrier.



Pascal de Izaguirre, président de la FNAM et de Corsair, a prévenu que cette « augmentation inédite » mettrait le secteur en danger et ne pourrait qu'être répliquée sur le prix des billets. Alors que le pavillon français perd déjà un point de part de marché par an depuis plus de vingt ans, elle introduirait une nouvelle distorsion de concurrence au détriment des compagnies aériennes françaises. « Nous apprenons que nous allons être taxés sans progressivité et sans étude d'impact, c'est une annonce brutale. Nous sommes mis au pied du mur. C'est considérable pour le secteur aérien français ! », s'émeut-il.



Quant à l'UAF (Union des aéroports français), elle « déplore que, alors que de nombreux pays européens réduisent leur taxation sur l'aérien, la France décide le contraire en alourdissant cette fiscalité au détriment de la connectivité de ses territoires ».



Même son de cloche à l'IATA (Association internationale du transport aérien), dont le directeur général Willie Walsh juge que la décision est « désastreuse ». « On ne peut pas se taxer soi-même pour atteindre la prospérité. [...] La proposition sent la panique et l'absence de réflexion commune », affirme-t-il. Il rappelle que les pays dans lesquels la taxation sur l'aviation était la plus élevée avaient plus de temps à se relever de la crise sanitaire, et que la France a toujours, en 2024, moins de passagers et moins de connectivité qu'en 2019. Toute augmentation grèverait les capacités des compagnies à financer leur décarbonation et pèserait par ailleurs plus lourdement sur les entreprises françaises que sur leurs concurrentes. « La seule réponse au déficit de la France est de développer son économie et d'élargir l'assiette fiscale, et non de taxer les secteurs productifs de l'économie jusqu'à l'immobilisation », estime-t-il.



Les groupes industriels A4E (Airlines for Europe) et ACI EUROPE (Airports Council International) ont quant à eux fait part de leur « consternation » et estiment, comme Willie Walsh, que si cette décision est prise, elle ne s'est pas basée sur une « analyse approfondie de l'impact économique ». Comme l'UAF, ils rappellent que plusieurs pays (l'Autriche, l'Irlande, les Pays-Bas et la Suède) ont fait machine arrière en constatant les retombées négatives sur leurs économies. Olivier Jankovec, directeur général d'ACI Europe, précise que « chaque augmentation de 10 % de la connectivité directe entraîne une augmentation de 0,5 % du PIB par habitant. Le gouvernement français choisirait de facto l'argent rapide au détriment d'une compétitivité économique durable. »



A noter que la piste d'une augmentation de la taxe de solidarité avait déjà été évoquée par Patrice Vergriete au printemps, au cours de son passage éclair à la tête du ministère des Transports.