AZAL commande 6 nouveaux monocouloirs remotorisés d'Airbus en leasing

Azerbaijan Airlines (AZAL) a signé des contrats de location avec AerCap pour six appareils de la famille A320neo d'Airbus. Les appareils, trois A320neo et trois A321neo, sont livrables en 2026.



Tous seront équipés de LEAP-1A du motoriste franco-américain CFM International, la coentreprise formée à 50/50 par Safran Aircraft Engines et GE Aerospace.



« AerCap est ravie d'accueillir AZAL en tant que nouveau client et de l'accompagner dans l'expansion continue de sa flotte et de son réseau », a déclaré Peter Anderson, le directeur commercial d'AerCap. « L'A320neo et l'A321neo font partie des avions les plus désirables et les plus demandés au monde et permettront non seulement à AZAL de servir davantage de clients sur davantage de destinations, mais soutiendront également son engagement à moderniser sa flotte avec les avions les plus avancés technologiquement et les plus économes en carburant du marché » a-t-il ajouté.



AZAL est déjà un opérateur de la famille A320neo d'Airbus avec 3 appareils en service, des avions motorisés par Pratt & Whitney. Elle avait également commandé deux Airbus A320neo auprès du loueur CDB Aviation en juin dernier, des appareils attendus à Bakou en juin et juillet 2025 et qui seront propulsés par des LEAP.