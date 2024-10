L'Airbus A330 commence à tirer sa révérence chez Air France

La modernisation de la flotte d'Air France franchit une nouvelle étape. Les premiers Airbus A330-200 de la compagnie française ont été discrètement retirés de ses opérations depuis la fin du mois d'août, Air France n'en alignant plus que 10 exemplaires en service actuellement sur les quinze encore en exploitation cet été.



Quatre appareils ont ainsi rejoint les installations de Tarmac Aerosave sur l'aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées entre le 26 août et le 30 septembre. Il s'agit des appareils MSN 500, 448, 519 et 481 (immatriculés respectivement F-GZCH, F-GZCC, F-GZCL et F-GZCF), des appareils livrés en 2001 et 2002. À noter que l'un des appareils a été convoyé depuis N'Djamena (Tchad) suite à l'incident survenu fin mai avec un véhicule de chargement des conteneurs durant un orage. Un cinquième appareil (MSN 465, F-GZCE) est quant à lui stationné à Toulouse depuis quelques jours et devrait logiquement suivre le même chemin.



Les A330 d'Air France desservent encore Abuja (Nigeria), Bangalore (Inde), Douala (Cameroun), Libreville (Gabon), Lomé (Togo), Luanda (Angola), Malabo (Guinée équatoriale), N'Djamena, Pointe-Noire (Congo), Saint-Martin et Yaoundé (Cameroun).



Tous seront ainsi progressivement remplacés par les nouveaux A350-900 livrés à Air France. La compagnie française a déjà réceptionné 35 exemplaires du gros-porteur de nouvelle génération d'Airbus sur les 41 premiers exemplaires commandés, sans oublier les 50 nouveaux A350 fermes contractualisés par le groupe Air France-KLM il y a un an et dont beaucoup rejoindront aussi la flotte de la compagnie française.



Les A330-200 d'Air France sont configurés avec une cabine triclasse de 224 sièges (36 en classe Business, 21 en Premium et 167 en classe économique), cette flotte ayant connu un important chantier de réaménagement cabine à partir de 2019.