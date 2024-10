L'ONERA inaugure une extension de l'atelier maquettes de Lille

L'ONERA centralise ses activités autour des maquettes pour souffleries à Lille. Le centre de recherche a inauguré le 1er octobre un nouvel atelier maquettes au centre de Lille, résultat de travaux d'extension et de modernisation sur deux ans qui ont permis de porter la surface totale de l'atelier à 1 500 m². Les activités maquettes du site de Meudon ont ainsi pu être regroupées avec celles du site lillois.



Cette décision de regroupement fait partie intégrante du projet PRISME (Programme de regroupement immobilier des sites et de modernisation des emprises). Elle a permis de transférer à Lille des machines d'usinage à commande numérique, nécessaires à la fabrication des maquettes et balances. L'atelier est désormais capable de produire des pièces de grandes dimensions avec un taux de précision toujours très élevé. Il sera capable de répondre aux besoins croissants de la direction des souffleries, très sollicitée par les industriels. En plus du transfert de compétences des ateliers de Meudon, les effectifs ont été renforcés de quatre techniciens hautement qualifiés - l'équipe compte 22 personnes.



L'ONERA rappelle que le service DMS (Dispositifs et Maquettes Spécifiques) de la direction des souffleries exploitera ces nouveaux locaux. Il est chargé de la conception et de la réalisation de maquettes destinées aux essais en soufflerie, permettant de valider des concepts aérodynamiques. L'atelier maquettes travaille sur une dizaine de projets par an.



« L'inauguration de l'extension de l'atelier maquettes de Lille crée un atelier de maquettes pour souffleries unique en Europe, et peut-être au monde. Grâce à ces nouvelles infrastructures de pointe, l'ONERA renforce ses compétences dans la conception de maquettes en fournissant des solutions de haute précision au service de la défense et de l'aviation civile. C'est aussi un signal fort de notre attachement à la région des Hauts-de-France dont le soutien a encore été précieux pour la réussite de ce projet », a commenté Bruno Sainjon, président-directeur général de l'ONERA, en présence du président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand.