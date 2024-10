Airbus et Cebu Pacific finalisent un important contrat ferme d'A321neo

Cebu Pacific (CEB), la plus importante compagnie aérienne des Philippines, vient de passer une commande ferme auprès d'Airbus pour 70 A321neo. L'accord d'achat a été signé à Manille le 2 octobre par Mike Szucs, PDG de Cebu Pacific et Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes de la division Avions commerciaux d'Airbus. Ces appareils sont livrables à partir de 2029.



Cette commande ferme vient finaliser un protocole d'accord annoncé au mois de juillet à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough. CEB s'était alors engagé pour l'acquisition d'un maximum de 152 monocouloirs Airbus pour un montant catalogue de 24 milliards de dollars, soit la plus grosse commande d'avions de l'histoire de l'aviation philippine.



Il s'agissait plus précisément de 102 A321neo, auxquels s'ajoutaient 50 autres exemplaires en option. Le différentiel devrait vraisemblablement venir être comblé par des sociétés de leasing, avec des livraisons anticipées.



Pour rappel, tous ces appareils seront motorisés par des PW1100G-JM (GTF) de Pratt & Whitney, comme pour ses premiers exemplaires livrés à partir de 2019.



La compagnie low-cost philippine opère déjà avec 61 appareils de la famille A320, dont 17 A320neo et 13 A321neo, ainsi qu'avec 9 gros-porteurs A330-900. Avec cette dernière commande, le carnet de commandes de CEB auprès d'Airbus comprend maintenant 94 appareils de la famille A320neo et sept A330neo.



Cebu Pacific prévoit d'opérer exclusivement avec des appareils de la génération « neo » à partir de 2028.