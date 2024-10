Qatar Airways va prendre une participation de 25% dans Virgin Australia

Qatar Airways Group annonce l'acquisition d'une participation de 25% dans Virgin Australia, s'appuyant sur un partenariat stratégique existant.



Cet investissement « ouvrira de nouveaux domaines de coopération qui contribueront à générer des avantages supplémentaires pour les consommateurs et l'économie » selon un communiqué diffusé par les compagnies aériennes qatarie et australienne.



L'accord s'accompagne également de la mise à disposition, en wet-lease, de gros-porteurs pour Virgin Australia, jadis opérateur de Boeing 777-300ER et d'Airbus A330.



Pour rappel, Qatar Airways et aussi partenaire de Qantas via l'alliance oneworld, mais la compagnie australienne a tissé de nombreux accords commerciaux avec sa rivale Emirates, avec notamment une cinquantaine de vols en partage de code entre l'Australie et l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord.



Il y a seulement quelques semaines, la compagnie aérienne de Doha avait annoncé prendre une participation de 25% dans le transporteur sud-africain Airlink. Qatar Airways est déjà le principal actionnaire du groupe IAG (British Airways, Iberia...) avec plus d'un quart du capital. Elle est aussi actionnaire de Cathay Pacific Airways et Latam et devait également prendre une grosse participation (49%) dans Rawandair cet été.