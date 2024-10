Pas de Boeing 777X chez Lufthansa avant la fin 2026 ?

Lufthansa est en train d'adapter son réseau et le positionnement de ses appareils long-courriers en vue d'un nouveau report des livraisons de ses premiers Boeing 777-9.



La compagnie allemande ne s'attend finalement à les mettre en service qu'à la fin de l'année 2026, alors que l'avionneur américain lui promettait encore il y a quelques mois des livraisons pour le quatrième trimestre 2025.



C'est une conséquence de la suspension des essais de certification du 777-9 au mois d'août après la découverte de criques sur une pièce structurelle reliant les GE9X à l'appareil.



Lufthansa est l'une des compagnies de lancement du nouveau Triple Sept avec 20 exemplaires commandés.



Carsten Spohr, le PDG du groupe Lufthansa a récemment rappelé que la compagnie aérienne allemande souffrait particulièrement des déboires de Boeing, avec plus d'une vingtaine d'appareils de sa flotte contraints de continuer à voler, notamment des quadriréacteurs (A340, 747-400) faute de pouvoir être remplacés.



La compagnie aérienne allemande devrait ainsi déjà avoir réceptionné plus d'une quarantaine de gros-porteurs de la part de Boeing (787-9 et 777X) selon les calendriers de livraisons initiaux.