« Fouler une piste d'atterrissage, c'est unique, on voulait être les premiers à le faire au Bourget », Marine Gall, déléguée générale d'ASF

Invités du Podcast de l'Aviation cette semaine, Marine Gall, déléguée générale d'Aviation sans frontières (ASF), et Vadim Feldzer, responsable de mission pour ASF.Pour son événement annuel, Aviation Sans Frontières a choisi cette année d'organiser une course sur la piste Nord-Sud de l'aéroport du Bourget. Baptisée AéroRun, cette course à pied solidaire, qui clôture une année de Jeux olympiques et paralympiques, aura lieu le 20 octobre et donnera l'occasion aux participants de vivre un moment unique : courir une boucle de 10 km au milieu d'avions de collection et au milieu des opérations de l'aéroport puisque les deux autres pistes resteront opérationnelles.Les fonds levés par cette course - via l'ouverture de cagnottes pour acquérir des «» - permettront de financer un avion hôpital pour l'association.L'AéroRun de 2024 n'est que la première édition d'un événement qu'ASF espère pouvoir répliquer en 2025 dans d'autres aéroports en France.