Connectivité à bord : la constellation Starlink d'Elon Musk va-t-elle tout rafler ?

Après les campagnes éloignées, les zones désertiques, le yachting et les zones de conflit (Ukraine), la constellation Starlink de SpaceX est, petit à petit, en train de réaliser des grands coups dans l'aviation commerciale. En seulement quelques jours, deux compagnies aériennes majeures, United Airlines et Air France, ont décidé d'opter pour la solution de connectivité à très faible latence (moins de 99ms) et à haut débit (jusqu'à 220Mbps) utilisant les milliers de satellites en orbite basse d'Elon Musk, avec à la clé respectivement plus de 1000 et 300 avions qui seront équipés à partir de l'année prochaine (y compris ceux de leurs filiales régionales).



Après ceux de Hawaiian Airlines, de Qatar Airways, de JSX, de Zipair Tokyo, d'airBaltic et probablement de ceux d'Air New Zealand, leurs passagers pourront ainsi bientôt surfer sur Internet, communiquer, faire du streaming et jouer en réseau à bord « comme à la maison...