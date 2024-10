Southwest Airlines souhaite monétiser davantage ses appareils

Southwest Airlines est prête à se montrer opportuniste si sa flotte intéresse des opérateurs tiers. C'est ce qu'a expliqué Tammy Romo, le directeur financier de la low-cost américaine, dans le cadre de la présentation du plan de transformation de la compagnie. La prudence accrue dans l'augmentation des capacités et la réorganisation des opérations, notamment pour intégrer des vols redeye, va permettre de modifier le plan de flotte des années à venir.



« Notre flotte existante et notre carnet de commandes de 737 auprès de Boeing nous offrent une grande souplesse et la possibilité de créer de la valeur. Nous avons accès à près de 700 avions à des prix attractifs d'ici à la fin de 2031, ce qui est plus que ce dont nous avons besoin si nous supposons un taux de croissance régulier de 1 à 2 % », résume-t-il.



Des discussions sont donc en cours avec...