La base aérienne d'Istres ouvre ses portes au public ce week-end

La base aérienne 125 d'Istres invite le public à découvrir l'armée de l'air et de l'espace (AAE), ses missions et ses métiers à l'occasion de ses journées portes ouvertes. Celles-ci se déroulent les 28 et 29 septembre sur la base.



De 10h à 18h, les visiteurs pourront découvrir les trois missions des aviateurs de la base 125 - dissuasion, protection, projection - et les moyens de les mettre en oeuvre. Des ateliers seront organisés pour les sensibiliser, commémorer les différents anniversaires (dont celui du débarquement de Provence) et un plateau statique leur permettra d'approcher les aéronefs au plus près.



Des présentations aériennes sont également au programme, avec la présence notamment de l'emblématique Patrouille de France, de l'Airbus 400M ou du Rafale C.



La BA125 souligne également qu'elle vit un nouveau tournant de son histoire cette année, avec l'inauguration d'une aérogare, du centre de maintenance n°2, du laboratoire de fabrication FABLAB, et du centre de formation avec simulateur de vol grandeur nature.