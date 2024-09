Renegade Air introduit l'ATR -500 au Kenya

ATR a célébré sa première livraison d'un ATR de série 500 au Kenya. L'appareil, converti en avion cargo et appartenant au loueur Abelo, a intégré la flotte de Renegade Air. Une cérémonie de livraison a eu lieu de 25 septembre à l'aéroport de Wilson.



Renegade Air assurait jusqu'à présent ses vols tout cargo à l'aide de Fokker 50. « Notre nouvel avion cargo ATR -500 va changer la donne au sein de notre flotte, en renforçant notre capacité à fournir des services de fret aérien rapides et efficaces à nos clients », commente Tasneem Kaderbhai, directeur commercial de Renegade Air, en ajoutant que cette intégration est « stratégique ». La capacité de l'ATR à opérer dans des environnements chauds et élevés, et à partir de pistes non revêtues a été décisive dans le choix de la compagnie.



ATR souligne qu'il a de grandes ambitions sur le marché kényan. Le Kenya est en effet l'un des plus grands marchés de turbopropulseurs en Afrique : plus de 80 appareils sont actuellement en vol, une flotte vieillissante que l'avionneur se verrait bien remplacer.



Il rappelle qu'il a également entrepris de faciliter la maintenance des appareils en se rapprochant de ses opérateurs potentiels en Afrique et au Moyen-Orient avec la récente signature d'un partenariat avec Ethiopian MRO.