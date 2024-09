Airbus : la livraison du 1er A350 d'Emirates se rapproche

Le tout premier Airbus A350 d'Emirates a décollé le 25 septembre à Toulouse pour un vol d'essai de près de quatre heures, en vue de sa livraison prochaine. Cet appareil (MSN 684, bientôt immatriculé A6-EXA) est le premier des 65 A350-900 contractualisés par la grande compagnie aérienne de Dubaï.



Il est aménagé avec une cabine triclasse de 312 sièges : 32 sièges de nouvelle génération en classe affaires, 21 sièges en classe économique premium et 259 sièges en classe économique.



Emirates attend une dizaine d'A350 d'ici le 31 mars prochain. Elle prévoit de les déployer initialement sur des lignes régionales pour familiariser ses équipages (Bahreïn et Koweït) puis vers l'Inde (Mumbai, Ahmedabad). Ils desserviront ensuite l'Europe (Édimbourg, Bologne, Lyon), le Sri Lanka (Colombo) et Mascate.



Emirates avait passé commande de 50 exemplaires en 2019 puis en avait ajouté 15 de plus lors du dernier salon de Dubaï en novembre dernier. La compagnie aérienne n'a pas introduit de nouveau type avion depuis l'A380 en 2008.