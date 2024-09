MCO : Dassault Aviation va créer une filiale en Inde pour ses avions de combat

Dassault Aviation va créer une nouvelle filiale en Inde qui sera exclusivement dédiée à la maintenance de ses avions de combat.



Baptisé Dassault Aviation MRO India (DAMROI), cette installation sera implantée à Noida (Uttar Pradesh), au sud-est de New Delhi. Elle s'inscrira dans la vision du gouvernement indien « Atmanirbhar Bharat ».



L'Indian Air Force (IAF) aligne 36 Rafale, des appareils livrés entre 2020 et 2022, ainsi qu'une cinquantaine de Mirage 2000 I/TI, des appareils livrés à partir de 1985 et progressivement modernisés à partir de 2013.



L'Inde a également sélectionné le Rafale Marine face au F/A-18E/F Super Hornet de Boeing pour venir embarquer à bord du porte-avions indien INS Vikrant, un contrat qui portera sur 26 exemplaires et qui reste encore aujourd'hui à finaliser.



Pour rappel, Dassault Aviation est aussi présent sur le plan industriel en Inde avec Dassault Reliance Aviation Limited (DRAL),...