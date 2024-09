L'Airbus A330neo atterrira aussi en Corée du Sud grâce à T'way Air

Airbus vient de remporter une nouvelle victoire pour son A330neo en Asie. La compagnie low-cost sud-coréenne T'way Air a choisi l'A330neo pour étendre son réseau de lignes internationales. Avolon lui louera ainsi 5 appareils, très probablement des A330-900, avec un premier avion livrable en 2026.



Le loueur irlandais rappelle que par rapport à la génération précédente d'A330, l'A330neo dispose d'un rayon d'action accrue (13 300 km) et d'une consommation de carburant et d'émissions de CO2 inférieures de 25%.



T'way Air a commencé pour sa part à opérer avec des Airbus A330 en 2022 (avec trois A330-300) pour développer son réseau moyen et long-courrier (et notamment pour desservir Sydney). La compagnie ne volait auparavant qu'avec une flotte de monocouloirs Boeing. T'way Air a également ajouté 4 A330-200 à sa flotte depuis le début de l'année, des appareils loués à sa rivale Korean Air.



La compagnie low-cost sud-coréenne commence en effet à profiter de la fusion entre Korean Air et Asiana, avec pour conséquence la libération de créneaux à Séoul voulue notamment par la Commission européenne. T'way Air vient ainsi d'inaugurer une ligne directe entre Incheon et Roissy CDG à la fin du mois d'août, une liaison opérée 4 fois par semaine avec ses nouveaux A330-200.



Elle dessert déjà 55 destinations.



T'way est un client existant d'Avolon et deviendra son 12e opérateur d'A330neo. Le loueur précise que son carnet de commandes de gros-porteurs auprès des avionneurs sera entièrement placé d'ici la fin de l'année, et ce jusqu'en 2030.