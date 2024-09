Les dernières prévisions d'ACI World tablent sur une croissance du transport aérien de 10% en 2024

Les nouvelles projections d'Airports Council International (ACI) sont sans appel. Avec une fiabilité qui devrait atteindre les 99,99%, le 2024 Annual World Airport Traffic Report prévoit désormais une progression mondiale du transport aérien de passagers de 10% en 2024, soit 9,5 milliards de passagers.



Le trafic mondial sera ainsi à 104% de celui de 2019, avant la pandémie. Cette projection s'appuie sur les données compilées de plus de 2 700 aéroports dans plus de 180 pays et territoires.



Le trafic international, moteur de la reprise, devrait atteindre 4,1 milliards de passagers d'ici la fin de 2024, soit 43% du total. Le trafic intérieur atteindra quant à lui 5,4 milliards de passagers.



À titre de comparaison, le trafic aérien mondial avait connu une progression de 30,6% l'année dernière par rapport à 2022, avec 8,7 milliards de passagers, soit 95% du niveau pré-pandémique.



L'ACI World note cependant que malgré des évolutions macroéconomiques positives telles que l'atténuation des pressions inflationnistes, les perspectives à moyen et long terme restent soumises à des risques qui pourraient peser sur le trafic aérien, en particulier les conflits géopolitiques, les goulets d'étranglement au niveau de la main-d'oeuvre, et bien sûr les difficultés rencontrées par les avionneurs pour livrer leurs appareils aux compagnies aériennes.



Mais la reprise progressive du trafic de passagers internationaux et le retour à la rentabilité des compagnies aériennes signalent une dynamique positive pour le secteur.