Les Airbus A350 de la Bundeswehr seront bien équipés de systèmes d'autoprotection

C'est une première pour l'A350 d'Airbus. Les trois A350-900 du gouvernement allemand seront bientôt équipés de systèmes d'autoprotection pour les prémunir de toutes attaques potentielles de missiles. L'information a été confirmée par le magazine allemand Der Spiegel qui précise qu'un contrat devrait être soumis dans ce sens auprès du Bundestag d'ici la fin de l'année.



Les trois appareils seraient alors modifiés successivement, mais en respectant un certain calendrier pour éviter tout problème de disponibilité au regard des agendas des principaux membres du gouvernement allemand, en particulier ceux du chancelier Olaf Scholz, du président de la République fédérale d'Allemagne Frank-Walter Steinmeier et de la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock.



Les ACJ350 gouvernementaux allemands devaient initialement être équipés de systèmes d'autoprotection, avec une installation séquentielle réalisée dans le cadre de travaux de maintenance programmés, mais le contrat avait été reporté pour des raisons budgétaires et de...