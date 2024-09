Airbus se pose pour la première fois en Angola

Un nouveau pays s'est ajouté à la longue liste des opérateurs des avions commerciaux d'Airbus*. TAAG Angola Airlines, la compagnie aérienne nationale de l'Angola, a réceptionné son premier A220-300 le 24 septembre. Il fait partie des six exemplaires contractualisés auprès du loueur californien Air Lease Corporation (ALC) en 2022, à l'occasion du salon aéronautique de Farnborough. L'appareil est attendu à Luanda le 30 septembre.



« L'ajout de l'A220-300 démontre l'ambition de TAAG en matière de modernisation et de croissance, alors que la compagnie construit une flotte polyvalente pour répondre à la demande du marché dans le cadre du plan d'expansion de la compagnie aérienne (nouvelles lignes et augmentation des fréquences). Du point de vue de l'autonomisation locale, l'avion disposera d'un équipage angolais avec de multiples équipes bénéficiant de programmes de formation complets » a déclaré Nelson de Oliveira, le PDG de la compagnie angolaise.



TAAG Angola Airlines avait choisi l'A220 pour remplacer ses Boeing 737-700 (6 exemplaires en flotte) et pour répondre à l'évolution croissante de son réseau de destinations et de fréquences. Elle attend ainsi un total de 15 A220-300 qui seront aménagés avec une cabine biclasse de 137 sièges (dont 12 en classe Affaires). Les autres A220 de la TAAG ont été contractualisés en leasing auprès d'Aviation Capital Group (4), Azorra (3) et Nordic Aviation Capital (2).



La compagnie angolaise prévoit de réaliser des économies de carburant de l'ordre de 30% par rapport à ses 737, et une réduction de 20% des coûts d'exploitation de sa flotte moyen-courrier de façon générale. Les passagers bénéficieront quant à eux d'un confort supérieur et de plus d'espace pour leurs bagages cabine. L'A220 introduit également une nouvelle livrée plus moderne pour la compagnie angolaise qui avait été dévoilée l'année dernière, une identité visuelle qui sera également présente sur ses quatre futurs Dreamliner (2 787-9 et 2 787-10) commandés en octobre dernier.



À noter qu'Airbus vient pour sa part d'ouvrir un nouveau centre de support clients à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce « Customer Support Centre » vient ainsi renforcer la présence locale d'Airbus pour se rapprocher de ses clients dans la région.



(*) hors contrats de wet-lease