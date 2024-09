SMBC place deux Airbus A321neo chez Uzbekistan Airways

Uzbekistan Airways, la compagnie aérienne nationale de l'Ouzbékistan, a signé un contrat avec SMBC Aviation Capital pour lui louer deux Airbus A321neo. Les appareils sont attendus à Tachkent en 2026.



« L'Airbus A321neo améliorera notre capacité à offrir des voyages confortables et passionnants. Il contribuera également à notre objectif de devenir une force de premier plan dans le transport aérien en Asie centrale » a déclaré dans un communiqué Shukhrat Khudaykulov, le président du conseil d'administration d'Uzbekistan Airways.



La compagnie nationale ouzbèke connaît un fort développement depuis quelques années. Sa flotte compte actuellement une quarantaine d'avions dont 6 Boeing 767-300ER, 6 787-8, 1 A330-200 (en ACMI) et 26 appareils de la famille A320 (dont cinq A321neo et 10 A320neo). Elle prévoit d'ajouter une douzaine d'appareils à sa flotte d'ici 2029.



Les monocouloirs remotorisés d'Uzbekistan Airways sont tous équipés de LEAP-1A de CFM International.