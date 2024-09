L'IATA présente son SAF Matchmaker pour dynamiser le marché du carburant durable

L'une des priorités de l'IATA depuis des années est de militer en faveur de la transition écologique du transport aérien et de promouvoir le développement de l'industrie des carburants durables d'aviation (SAF), levier le plus efficace à ses yeux pour réduire rapidement les émissions de CO2 du transport aérien. Afin de faciliter l'accès à ce SAF, l'association avait annoncé dès le mois de juin vouloir amorcer une libéralisation du marché. Elle vient d'annoncer la création d'un « SAF Matchmaker », une plateforme mettant en relation les fournisseurs et les compagnies aériennes. Comme visé initialement, elle sera mise en service au premier trimestre 2025.



Le SAF Matchmaker permettra aux fournisseurs d'afficher les volumes de SAF disponibles ou prévus, et aux compagnies de manifester leur intérêt. La plateforme n'abritera en revanche aucune transaction. Elle permettra par ailleurs une transparence sur les volumes, les matières premières utilisées, le lieu et la technologie...