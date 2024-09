Maintenance aéronautique : les principales annonces du salon MRO Asia-Pacific 2024

Le Journal de l'Aviation revient dans cet article sur les nombreuses annonces du salon MRO Asia-Pacific organisé par Aviation Week et qui se tenait cette semaine à Singapour.



AFI KLM E&M remporte plusieurs contrats avec Cambodia Airways

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a conclu un accord stratégique de cinq ans avec Cambodia Airways. Il comprend un contrat de support pour les équipements des A319 et A320 de la compagnie aérienne cambodgienne avec l'accès au pool, les réparations, la logistique et la mise en place d'un stock avancé (Main Base Kit) à Phnom Penh. Il comprend également un soutien sous aile des CFM56-5B de la compagnie. L'objectif est d'assurer un soutien opérationnel continu pour améliorer la fiabilité et l'efficacité des opérations de Cambodia Airways. Pour rappel, la compagnie aérienne cambodgienne a décollé en juillet 2018 avec une flotte de monocouloirs Airbus. Elle aligne aujourd'hui...