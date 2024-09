Le marché des services va doubler en vingt ans selon Airbus

Airbus voit vingt ans de croissance à venir dans le marché des services. L'avionneur européen a présenté ses prévisions d'évolution pour ce marché spécifique d'ici 2043 et estime qu'il devrait croître de 3,5 % par an en moyenne en valeur. Il pourrait ainsi atteindre 290 milliards de dollars à cet horizon, contre 150 milliards de dollars anticipés en 2024 (une valeur déjà en hausse de 15 % par rapport à 2023).



Le marché sera bien sûr porté par la croissance de la flotte mondiale, qui devrait passer de 27 000 appareils de plus de cent places (ou de plus de dix tonnes de charge utile pour les avions cargo) aujourd'hui à 48 230 appareils en 2043, selon les estimations d'Airbus. Sa répartition régionale ne présente pas de surprise : la croissance sera la plus forte en Asie du Sud, en Asie Pacifique et en Chine. En 2043, la Chine...