MRO : Le 1er Airbus A380 de la startup Global Airlines va passer en grande visite chez EFW

C'est peut-être le principal signe d'une réelle ambition. La startup britannique Global Airlines a choisi la société allemande Elbe Flugzeugwerke (EFW), la coentreprise d'Airbus et ST Engineering, pour des travaux de maintenance lourde sur la cellule de son premier A380, un appareil immatriculé 9H-GLOBL (MSN 120) qui volait précédemment pour China Southern Airlines. L'appareil avait rejoint l'aéroport de Glasgow Prestwick le 1er mai dernier en provenance de Mojave (Californie).



EFW effectuera ainsi des services de maintenance lourde (maintenance programmée et remplacements d'équipements) pour faciliter la mise en service commercial du premier Super Jumbo du futur transporteur. Les travaux seront réalisés à Dresde au quatrième trimestre de cette année. MSN 120 y est attendu dans les prochaine semaines.



EFW renoue par ailleurs, avec ce contrat, avec la maintenance de l'A380, ayant déjà réalisé une cinquantaine de grandes visites pour cette plateforme (notamment pour la compagnie australienne Qantas), y compris avec des chantiers de réaménagement cabine. La société allemande précise qu'elle a ainsi reçu des commandes de MRO pour l'A380 émanant d'« autres clients » et qu'elle étendra ses activités de maintenance sur A380 à partir de l'année prochaine.



« Compte tenu de nos années d'expérience dans l'entretien de l'A380, nous sommes ravis de rétablir nos activités de MRO pour cet avion unique », a déclaré Jordi Boto, le PDG d'EFW. « Nous sommes impatients d'accompagner notre nouveau client, Global Airlines, avec son premier A380 et de voir d'autres avions de ce type voler à nouveau dans le ciel » a-t-il ajouté.



La startup britannique indique pour sa part que cet appareil sera ensuite repositionné en Europe pour des travaux d'aménagement cabine, en vue d'un démarrage opérationnel en 2025.



Global Airlines avait fait sensation l'année dernière en annonçant vouloir se lancer sur le marché transatlantique avec une flotte d'A380, rachetant un premier avion au loueur allemand Doric Aviation (MSN 6) puis s'intéressant à d'autres exemplaires disponibles sur le marché. Il s'était aussi rapproché de l'opérateur portugais HiFly pour lancer ses premiers vols.