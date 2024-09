Le premier E-7 Wedgetail britannique décolle

Petite consolation pour Boeing au milieu d'une grève qui s'annonce de longue durée et particulièrement destructrice de valeur. L'avionneur américain a réalisé avec succès le vol inaugural du premier E-7 Wedgetail destiné à la Royal Air Force (RAF). Ce vol était organisé depuis l'aéroport de Birmingham, au Royaume-Uni, trois Boeing 737-700 étant en cours de modification chez STS Aviation Services pour les transformer en avions de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C).



Le E-7 dispose notamment d'une antenne radar prédominante dorsale et non rotative produite par Northrop Grumman Electronic Systems : le radar MESA (Multi-role Electronically Scanned Array). Elle avait été installée sur l'appareil en novembre 2022.



Boeing précise que cet appareil sera envoyé dans une usine de peinture pour recevoir sa livrée officielle de la RAF plus tard cet automne, après une série d'essais en vol et d'évaluations complémentaires. La future flotte britannique d'E-7 sera...