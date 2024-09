« Nous avons souhaité valoriser la montée en gamme de la Premium », Fabien Pelous, directeur de l'expérience client Air France

À l'occasion du salon IFTM qui se déroulait la semaine dernière à Paris, Air France a choisi de mettre en lumière l'offre de sa cabine récemment renommée « Premium », au coeur de ses chantiers actuels de montée en gamme. Fabien Pelous, directeur de l'expérience client de la compagnie, nous en dit plus...



La cabine Premium est mise à l'honneur sur le salon IFTM cette année. Pourquoi ?



Air France a été l'une des premières compagnies à lancer Premium Economy en 2009, avec le pari de se dire qu'il existait un segment de clientèle qui veut un voyage plus confortable qu'en classe Economy mais ne peut pas toujours s'offrir la Business, ou des clients affaires dont la politique entreprise ne leur permet pas de voyager en classe Business sur un vol de jour, etc. Beaucoup de compagnies nous ont suivi depuis et ont lancé au fur et à mesure de nouveaux standards. Dans le cadre de la stratégie globale de montée en gamme d'Air France, nous avons souhaité « prémiumiser » cette Premium Economy. Symboliquement, nous ne l'appelons plus Premium Economy mais « Premium » parce que c'est un positionnement et une expérience de voyage à part entière.



Comment cela se traduit-il en cabine ?



Cela se traduit d'abord par le fauteuil ; nous avons choisi une nouvelle génération de sièges de type « recliner », qui offrent une inclinaison jusqu'à 124 degrés et sont perçus comme plus confortables que les sièges dotés de coques fixes. Il y a eu un travail sur l'ergonomie des mousses ou le tissu du revêtement, qui est plus molletonné. Cela donne un meilleur niveau de soutien et de confort et, bien sûr, plus d'espace. Il y a d'autres détails, comme les prises USB, un écran 4K ou encore une connexion Bluetooth pour utiliser ses propres écouteurs.



Le deuxième élément de cette montée en gamme, c'est la gastronomie. Air France est un ambassadeur du savoir-faire culinaire à la française et nous souhaitions le valoriser en Premium. Cela commence avec un verre de champagne d'accueil, qui était auparavant réservé à la cabine Business. Nous collaborons également pour la première fois dans cette classe avec un chef étoilé qui est aussi meilleur ouvrier de France, Frédéric Simonin, pour travailler des plats dédiés. Jusqu'alors, le même plat que celui de classe Economy était proposé. Nous avons réintroduit des couverts en inox, retravaillé les desserts, choisi des vins et des bières artisanales françaises telles que celle de la Brasserie du pays Flamand. Il s'agit vraiment d'une offre complètement identitaire, qui va se retrouver également dans l'univers coloriel, avec des touches de bleu horizon dans le plaid, la trousse de confort, sur le coussin et le plateau repas.



Le déploiement de cette Premium a déjà commencé ?



Nous avons introduit les nouveaux sièges sur les 777-300ER quand nous les avons réaménagés l'année dernière et ils arrivent de série sur tous nos nouveaux Airbus A350. Notre objectif est de reprendre tous les sièges d'ancienne génération de notre flotte et d'avoir 80 % de nos appareils équipés avec ces nouveaux fauteuils de type « recliner » d'ici fin 2025. Nous aurons alors une vraie homogénéité du produit.



Les premiers A350 garderont toutefois leurs fauteuils à coque fixe, qui sont de la deuxième génération de sièges de ce type mais ont un très bon niveau de confort et sont plutôt appréciés.



Maintenant que la flotte long-courrier a reçu une mise à niveau de sa classe Business, que le prochain chantier concerne la Premium, quels sont les grands projets à venir chez Air France en termes d'expérience client ?



Nous avons parlé d'avions, mais l'expérience Air France commence au sol. Et là, nous avons également toute une stratégie de montée en gamme de nos salons. Le dernier-né de la famille, qui est complètement nouveau, c'est le salon de Los Angeles, avec une offre de restauration autour de la francité, une zone dédiée pour nos client La Première et une autre pour les clients Flying Blue Ultimate. Il sera doté dans les prochaines semaines d'un spa, avec notre partenaire Clarins. C'est la complétude de ce que nous voulons offrir de meilleur dès l'arrivée en aéroport. Ce salon de Los Angeles vient après les ouvertures de Montréal, San Francisco ou encore Cayenne. Nous avons encore des projets à New York dans un futur terminal mais avant cela, nous avons engagé des travaux de rénovation à Boston. Nous avons tout un plan de montée en gamme sur l'Amérique du Nord, mais pas uniquement. Nous voulons vraiment positionner sur toutes nos grandes escales une expérience Air France, avec un salon en aéroport autour de la marque Air France et nos valeurs de service.



Et, pour revenir aux avions, la présentation de la nouvelle Première est imminente maintenant ?



Oui, nous allons révéler une nouvelle première classe à la fin de l'année. Notre Première actuelle est toujours très appréciée de nos clients mais nous allons encore monter en gamme avec une nouvelle suite à bord qui volera en 2025.