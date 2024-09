airBaltic signe un gros contrat MRO avec Pratt & Whitney pour ses Airbus A220

Les moteurs de la flotte grandissante d'Airbus A220 d'airBaltic seront couverts par un contrat de maintenance de très longue durée. La compagnie aérienne nationale lettone a signé un important contrat avec Pratt & Whitney (groupe RTX) concernant le soutien de ses moteurs PW1500G.



Il s'agit un accord de services de maintenance complets de type EngineWise, avec une durée de couverture de 17 ans pour chaque moteur. Selon le motoriste américain, cet accord de très longue durée offre ainsi à airBaltic une plus grande transparence et une plus grande prévisibilité dans la planification de la maintenance des GTF et des coûts associés.



« Nous fournirons un soutien à long terme à airBaltic pour optimiser les performances de la flotte à mesure qu'elle étend son réseau de lignes », a déclaré Rick Deurloo, président des moteurs commerciaux chez Pratt & Whitney. « Nous apprécions la confiance continue de la compagnie aérienne dans le moteur GTF et la valeur qu'il apporte avec une efficacité énergétique de pointe, des émissions de carbone plus faibles et une empreinte sonore plus faible. Ensemble, nous partageons un engagement fort pour rendre le transport aérien plus accessible tout en réduisant l'impact environnemental » a-t-il ajouté.



airBaltic est le plus important opérateur de la famille A220 d'Airbus en Europe, avec 48 A220-300 en service. Elle prévoit d'aligner une flotte de 100 Airbus A220-300 d'ici 2030, avec 40 nouveaux exemplaires commandés depuis le dernier salon aéronautique de Dubaï en novembre et livrables à partir de 2026. La compagnie lettonne était devenue l'opérateur de lancement de la version la plus capacitaire de l'A220 fin 2016.



Depuis, les A220-300 d'airBaltic ont effectué près de 183 000 vols et accumulé un total de plus de 400 000 heures de vol. Ils relient notamment les pays baltes à plus de 80 destinations en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans le Caucase.