JetBlue, focalisée sur son plan de redressement

Maintenant qu'elle ne tente plus de participer à la consolidation du ciel américain, JetBlue a toute son attention portée sur son plan de redressement. Au fil des mois, la compagnie américaine avait annoncé une forte réduction de ses services depuis Los Angeles et le report de la livraison de 44 Airbus A321 à après 2030 ; de nouvelles annonces ont été faites le 23 septembre. De nouvelles modifications du réseau sont notamment prévues dès le mois d'octobre pour affermir son positionnement de compagnie loisir de la côte Est.



JetBlue a en effet décidé de fermer une cinquantaine de lignes insuffisamment rentables sur l'année et quatorze quitteront le programme de vols à l'entrée en vigueur du programme hiver. Les capacités libérées seront redéployées vers des destinations loisir au départ de la côte Est. Sur l'année, ce sont 20 % des capacités qui ont ainsi été redéployées sur des routes plus...