CDB Aviation commande également 50 Boeing 737 MAX

Après Airbus, Boeing. CDB Aviation a annoncé le 18 septembre qu'elle avait conclu un accord avec Boeing portant sur l'acquisition de cinquante 737-8. La division de leasing d'avions de la banque de développement de Chine précise que les livraisons devraient intervenir entre 2028 et 2031.



CDB Aviation a annoncé la signature d'un accord similaire avec Airbus pour 80 appareils de la famille A320neo, la semaine dernière.



Dans les deux cas, les objectifs sont les mêmes. La société de leasing souhaite optimiser sa flotte et y augmenter la proportion d'appareils de nouvelle génération, pour lesquels la demande des compagnies aériennes ne faiblira pas dans les prochaines années. Elles recherchent en effet activement des capacités supplémentaires, sur un marché contraint par les difficultés de la chaîne d'approvisionnement et les problèmes de qualité, et une plus grande efficacité énergétique.



La demande est d'autant plus importante en Chine que la croissance du trafic aérien est rapide, plus rapide que la moyenne mondiale, et ce pour les années à venir.



La commande intervient alors que les livraisons de 737 MAX de Boeing vers la Chine augmentent progressivement, au fur et à mesure que les appareils produits mais non livrés ces dernières années sortent de stockage.