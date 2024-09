easyJet va relier la France à l'Egypte pour la première fois

easyJet a décidé d'ajouter un nouveau pays à son réseau de destinations desservies depuis la France. La low-cost britannique a annoncé le 19 septembre qu'elle allait lancer trois lignes vers l'Egypte depuis ses bases de Paris (CDG) et Lyon.



Paris sera ainsi relié à Hurghada à l'année à raison de trois vols par semaine, ainsi qu'à Sharm el-Sheik deux fois par semaine sur la saison hiver - ligne qu'elle sera la seule à proposer. Quant à Lyon, la ville sera reliée deux fois par semaine à Hurghada, également à l'année.



La compagnie souligne que ces trois nouvelles lignes font partie d'un groupe de 26 liaisons inaugurées depuis la France pour cette saison hiver. Au total, elle augmentera ses capacités dans l'Hexagone de 5 %. Elle affirme qu'elle compte conforter ainsi sa position de 2e compagnie en France, même si un projet de restructuration est en cours et qu'il prévoit notamment la fermeture de la base à Toulouse - l'allègement de la structure de coûts associé doit permettre un développement des capacités.



easyJet souligne aussi que, si c'est la première fois qu'elle dessert l'Egypte depuis la France, elle connaît déjà bien le marché égyptien. Son réseau comptera en effet 39 lignes au départ de six pays cet hiver.