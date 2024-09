Alaska Airlines absorbe Hawaiian Airlines

L'intégration d'Hawaiian Airlines dans le groupe Alaska Air est désormais actée. Après avoir reçu l'approbation du ministère américain des Transports (DoT) le 17 septembre, les deux compagnies ont convolé le 18 septembre.



Peu de choses vont changer dans l'immédiat mais les deux compagnies vont désormais travailler avec la FAA afin de pouvoir opérer sous un certificat unique, qui leur permettra d'opérer comme une compagnie unique, avec un système de réservation, un programme de fidélisation, etc. communs.



Le directeur général d'Hawaiian Airlines a par ailleurs démissionné et a été remplacé par Joe Sprague, jusqu'alors président d'Alaska Air pour la région Hawaii-Pacifique et président d'Horizon Air, le temps que le certificat de transporteur unique soit obtenu.



Par la combinaison de deux réseaux très complémentaires, Alaska Air va pouvoir proposer 141 destinations sur 29 marchés internationaux - élargissant en même temps son réseau à l'Asie -, avec quelque 1 500 vols quotidiens. La flotte compte 350 appareils, répartis entre deux Boeing 787, 24 Airbus A330, dix-huit A321neo, 235 737, dix-neuf 717, 44 Embraer 195 et huit avions dédiés au transport de fret.



Le groupe a confirmé que la fusion ne verrait pas la disparition de la marque Hawaiian, fortement ancrée dans son marché. Par ailleurs, Honolulu deviendra le deuxième hub le plus important du groupe, après celui de Seattle. La mise en place d'un nouveau programme dédié aux passagers résidents à Hawaii est également prévue.