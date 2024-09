L'armée de l'air indonésienne commande 4 hélicoptères H145 à Airbus

L'armée de l'air indonésienne (TNI-AU) a passé une commande portant sur 4 hélicoptères H145 auprès d'Airbus Helicopters dans le cadre de son programme de modernisation de la formation. L'annonce a été faite à l'occasion du salon Bali International Airshow qui se tient cette semaine dans l'île indonésienne.



Les hélicoptères biturbines seront produits dans leur dernière version à 5 pales et seront utilisés pour de la formation militaire et pour des missions de recherche et de sauvetage légères.



L'accord prévoit que l'hélicoptériste européen livrera les H145 à PT Dirgantara Indonesia (PTDI) qui s'occupera du réassemblage et de la finalisation des équipements de mission ainsi que d'autres travaux de personnalisation dans ses installations à Bandung, avant de les livrer à l'armée de l'air indonésienne.



« Grâce à cette collaboration étroite, PTDI soutiendra non seulement la livraison des hélicoptères H145, mais améliorera également nos capacités en matière d'intégration et d'assemblage dans nos installations. Nous sommes convaincus que cette coopération créera de nouvelles opportunités pour le développement de l'industrie aéronautique nationale et pérennisera la relation à long terme entre PTDI et Airbus, que nous continuons de renforcer pour un avenir plus avancé », a déclaré Gita Amperiawan, le directeur général de PTDI.



Airbus Helicopters explique qu'il entretient une relation durable avec l'Indonésie depuis près de 50 ans. Elle remonte à 1976 lorsque PTDI a obtenu sa première licence pour produire l'hélicoptère Bo 105 de MBB. PTDI est depuis devenu un fournisseur clé pour les cellules arrière et principale du H225 en 2008, avec une production complète mise en place en Indonésie à partir de 2011. Les deux entreprises ont élargi leur coopération industrielle en 2017 pour inclure le soutien et les services dédiés à la flotte d'hélicoptères militaires indonésiens. Ils ont encore récemment approfondi leur collaboration pour explorer le développement de la production de structures aéronautiques, la finition des hélicoptères, et l'amélioration des capacités locales de maintenance, de réparation et de révision.



Pour rappel, PTDI a également assemblé des AS355/AS550 en Indonésie. C'est aussi un vieux partenaire d'Airbus pour la production locale d'avions de transport hérités de l'avionneur espagnol CASA.