L'Italie souhaite acquérir 25 nouveaux F-35, dont 10 F-35B

Le ministère italien de la Défense a présenté son document programmatique pluriannuel pour la défense (DPP 2024-2026) au Parlement italien en vue de son approbation. Figure dans le document l'acquisition de 25 nouveaux avions de combat dits de cinquième génération de type F-35.



L'enveloppe budgétaire de 7 milliards d'euros souhaitée a pour but d'acquérir 15 F-35A supplémentaires auprès de Lockheed Martin, mais aussi 10 F-35B, la version STOVL (Short Take Off Vertical Landing), ces derniers étant destinés aussi bien à la Marina Militare (notamment pour son porte-aéronefs Cavour) qu'à l'Aeronautica Militare. Cinq F-35B rejoindront ainsi la Marine italienne.



L'enveloppe budgétaire comprend aussi les moteurs et les équipements, les pièces de rechange, les mises à jour périodiques et un soutien logistique jusqu'en 2035. À noter, 50 millions d'euros seront consacrés au nouveau porte-aéronefs Trieste afin de l'adapter au F-35B.



L'Italie est déjà cliente de...