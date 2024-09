Satys Aerospace va augmenter le nombre de ses salles de peinture de 50% en quatre ans

Satys Aerospace ne connaît plus la crise. Alors que son chiffre d'affaires a de nouveau largement dépassé son niveau de 2019 et que sa rentabilité continue de progresser pour retrouver ce niveau, le groupe a révélé ses projets d'expansion en France et à l'international, notamment sa volonté d'ouvrir une vingtaine de salles de peinture d'ici 2028.



Actuellement, Satys Aerospace compte 42 salles de peinture dans le monde. L'ouverture programmée de ces capacités supplémentaires doit lui permettre d'être capable de couvrir 30 % du marché mondial, soit 1 200 appareils par an. Six salles devraient ouvrir dès 2025.



En France, le groupe a réalisé les peintures de 150 Airbus et ATR à Blagnac cette année. Il compte augmenter ses capacités à 210 appareils par an en 2026. En parallèle, il investit 15 millions dans des capacités à Châteauroux pour que ses installations de peinture avion puissent atteindre 50 gros-porteurs...