Le général d'armée aérienne Jérôme Bellanger est devenu le nouveau chef d'état-major de l'armée de l'Air et de l'Espace (CEMAAE) le 16 septembre. Les honneurs lui ont été rendus sur la base aérienne 107 de Villacoublay.



Né en mars 1969 à Montreuil-sous-Bois, le général Jérôme Bellanger fait partie de la promotion 1989 « Clément Ader » de l'École de l'Air. Breveté pilote de chasse en 1993, il a réalisé 59 missions de guerre - notamment en Bosnie entre 1995 et 1997 et en Irak entre 1996 et 1999 - et a cumulé 2 400 heures de vol.



Plusieurs fois décoré et notamment Commandeur de la Légion d'Honneur et de l'Ordre National du Mérite, il a été commandant de la base aérienne 113 de Saint-Dizier et de la base de défense de Saint-Dizier /Chaumont en 2013 puis de la base aérienne 701 de Salon de Provence et directeur général de l'École de l'Air en 2018-2019, avant de devenir Chef de cabinet du Chef d'Etat-Major des Armées en 2020.



Il était depuis 2021 général commandant les Forces aériennes stratégiques.