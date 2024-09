SAS s'associe à Braathens sur son réseau intérieur

SAS et Braathens Regional Airlines (BRA) vont s'associer pour optimiser la connectivité sur le réseau intérieur suédois au départ de Stockholm et à Copenhague. Les deux compagnies ont signé un accord de wet-lease à long terme le 17 septembre, qui va permettre à Braathens d'opérer plusieurs appareils pour le compte de SAS.



SAS compte sur ce partenariat pour s'assurer la capacité de répondre à la demande sur son réseau intérieur, tout en optimisant ses services au niveau régional. Elle estime aussi qu'il permettra de renforcer la position du hub d'Arlanda au niveau international.



« En intégrant l'expertise et la flotte de BRA, nous améliorons non seulement l'infrastructure suédoise, mais nous positionnons également Arlanda comme une plaque tournante centrale plus solide pour les voyages nationaux et internationaux. Cette collaboration améliorera considérablement la connectivité, ce qui nous permettra d'offrir des services plus homogènes et plus fréquents entre les grandes villes et les destinations régionales », a résumé Anko van der Werff, le directeur général de SAS.



Braathens avait lancé une procédure de restructuration il y a un an pour assurer sa pérennité. Depuis, elle avait signé un accord similaire avec Austrian Airlines.