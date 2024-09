Boeing au seuil du décrochage

Les récentes informations en provenance de la région de Seattle ne sont vraiment pas pour rassurer. Boeing, déjà très largement secoué par les crises à répétition de ces dernières années concernant la sécurité de ses programmes, doit maintenant faire face à une grève « dure » de la part de plus de 30000 salariés travaillant dans ses usines de Renton et d'Everett, impactant directement la production du 737 MAX ainsi que celle des 777F et 767F. La situation de l'avionneur américain était déjà particulièrement critique, avec des livraisons déjà bien réduites par rapport à celles de l'année dernière, et pour pratiquement tous ses programmes d'avions commerciaux.



Pour faire simple, Boeing n'a livré que 248 avions commerciaux à ses clients depuis le début de l'année (dont 198 737 MAX et 32 787), contre 332 pour la même période l'année dernière, une baisse d'un tiers qui pèsera lourdement et durablement...