LATAM renouvelle les cabines d'une partie de ses Boeing 787

LATAM Airlines a décidé de se lancer dans un programme de modernisation de ses cabines de Dreamliner. La compagnie chilienne va ainsi investir plus de 360 millions de dollars pour rénover les intérieurs de 24 de ses 37 Boeing 787, et introduire des suites en classe affaires, une première en Amérique du Sud.



Le programme va débuter immédiatement et portera non seulement sur les fauteuils mais également l'installation d'un nouveau système de divertissement en vol et des améliorations dans le design global des cabines. Les chantiers se dérouleront dans les bases MRO de Sao Carlos, au Brésil, et de Santiago, au Chili. Ils prendront entre un et trois mois par appareil et se termineront mi-2026. Ils concerneront dix 787-8, opérés sur le marché intérieur - ils seront les premiers à être rénovés -, et quatorze 787-9, exploités au Chili, au Brésil et au Pérou. Le premier 787-8 réaménagé entrera...