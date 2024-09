Pays-Bas : Le groupe RTX se rapproche de l'Université Technologique de Delft pour plancher sur une aviation commerciale plus durable

Collins Aerospace et Pratt & Whitney, deux entités du groupe américain RTX, ont signé un accord-cadre avec l'Université Technologique de Delft (TU Delft) en vue de collaborer sur un éventail d'opportunités de recherche en aviation durable, y compris les matériaux avancés, la propulsion à hydrogène, la fabrication avancée et le design industriel. L'accord a été révélé le 16 septembre.



Collins Aerospace et Pratt & Whitney lanceront ainsi plusieurs projets de recherche impliquant les installations de recherche diplômante de TU Delft, des étudiants et du personnel au cours des 5 prochaines années.



Parmi les premiers projets initiés dans le cadre de cet accord-cadre, l'équipementier Collins Aerospace travaillera avec TU Delft sur un système d'inspection intelligent à haute vitesse pour améliorer les processus de fabrication de matériaux légers et recyclables pour l'aviation. Le motoriste Pratt & Whitney et TU Delft étudieront pour leur part de nouvelles configurations de moteurs utilisant des technologies de récupération d'énergie thermique afin d'améliorer l'efficacité énergétique des futurs avions commerciaux et ainsi réduire leurs émissions de CO2.



Le nouvel accord de recherche s'appuie par ailleurs sur de précédentes collaborations entre Collins Aerospace, Pratt & Whitney et TU Delft, notamment au travers de programmes européens tels que Clean Aviation. L'Université Technologique de Delft participe d'ailleurs au projet COCOLIH2T (COmposite COnformal LIquid H2 Tank) mené par Collins Aerospace et qui vise à développer des technologies de stockage d'hydrogène liquide à bord des avions commerciaux.



« Nous sommes ravis et très heureux de signer cet accord. Cela nous donne l'occasion d'intensifier notre collaboration sur l'aviation durable avec les équipes d'ingénierie de Collins Aerospace et Pratt & Whitney », a déclaré le professeur Henri Werij, Doyen de la faculté d'ingénierie aérospatiale à TU Delft. « La collaboration avec des entreprises aérospatiales de premier plan est absolument cruciale pour prendre les mesures nécessaires en vue d'atteindre l'objectif d'une aviation climatiquement neutre d'ici 2050 » a-t-il ajouté.



Implantée dans la ville de Delft, entre La Haye et Rotterdam, TU Delft est la plus ancienne et de la plus grande université technique des Pays-Bas. Elle compte plus de 26 000 étudiants en licence et en master, dont presque 3 000 étudiants en ingénierie aérospatiale.